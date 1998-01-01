أندية البريميرليج قد تكسر حاجز المليار استرليني هذا الصيف مجددًا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية بأن أندية البريميرليج تقترب من كسر حاجز المليار جنيه استرليني الخاص بسوق الانتقالات الصيفية للمرة الثالثة على التوالي.

ويشهد الدوري الإنجليزي خلال السنوات الثلاث الماضية حالة من النشاط الكبير للأندية هناك بسبب حقوق البث التليفزيوني للبريميرليج الذي يقدر بمئات الملايين، والذي كان سببًا رئيسيًا في التعاقدات الكبيرة التي تحدث لجميع فرق الدوري هناك.

وأشارت الصحيفة أن أندية البريميرليج هذا الصيف تقترب بشدة من كسر حاجز المليار جنيه استرليني في سوق الانتقالات، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي بـ 11 يوم تقريبًا.

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي حتى الآن في سوق الانتقالات حوالي 935 مليون استرليني، ويعد ليفربول أكثر الفرق إنفاقًا هذا الصيف بـ 167.9 مليون استرليني.

وتعد أبرز الصفقات التي حدثت خلال الميركاتو الحالي هي صفقة انتقال النجم الجزائري رياض محرز لصفوف مانشستر سيتي بمبلغ 60 مليون استرليني، بالإضافة إلى تعاقد ليفربول مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى روما الإيطالي بمبلغ 62 مليون يورو تقريبًا.

وأكملت الصحيفة أن هذه ستكون المرة الثالثة على التوالي لفرق الدوري الإنجليزي في كسر حاجز المليار استرليني في سوق الانتقالات الواحد.

وكشفت “الدايلي ميل” أسباب إنفاق أندية البريميرليج على سوق الانتقالات بهذه الأسعار، وهي بالتأكيد عوائد البث التليفزيوني بالإضافة إلى زيادة إيراداتها من رعاية قمصان الفريق، حيث ارتفعت عوائد رعاية القمصان في الموسم الجديد إلى 360 مليون استرليني أكثر من الموسم الماضي بحوالي 50 مليون.

وتعتبر صفقة رعاية شركة “شيفروليه” مع مانشستر يونايتد هي الأكبر في الدوري الإنجليزي بـ 47 مليون استرليني في الموسم الواحد.

وأوضحت الصحيفة أن ليس مانشستر يونايتد المستفيد الوحيد من حقوق الرعاية بل أيضًا مانشستر سيتي الذي ارتفع عقد رعايته لحوالي 45 مليون استرليني، وأيضًا آرسنال بـ 40 مليون استرليني، كما هو الحال مع ليفربول.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة بأن 16 ناديًا بالدوري الإنجليزي ستزيد عوائدها المادية من خلال الرعاة الذين سيظهرون على أكمام قمصان الفرق، ويعتبر مانشستر يونايتد صاحب العقد الأكبر بمبلغ 10 ملايين استرليني، وتشيلسي بـ 6 ملايين، وليفربول بخمسة ملايين.