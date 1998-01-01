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محمد صلاح يشعر بالراحة قبل الموسم الجديد

الأحد 29 يوليو 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يشعر بالراحة قبل الموسم الجديد



وكالات / سما /

أعرب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن سعادته بعد انضمامه للريدز من أجل الاستعداد للموسم الجديد، مشدداً على محاولته تقديم موسم أفضل من الذي مضى، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يشعر بالضغط فيما يخص عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات خص بها قناة ليفربول عقب الحصة التدريبية في ملعب ميشيغان: “أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز، أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفي أصبح أفضل، لقد قضيت موسم عظيم هنا، لست وحدي فقط بل كل الفريق”.

وتابع: “عندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط حيث إنني حققت رقماً قياسياً في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي والآن أصبح علينا إنهاء الموسم في مركز أفضل في الدوري المحلي وتقديم ما قدمناه في دوري الأبطال من جديد”.

وواصل: “لكنها أمور لا تشعرني بالضيق، أنا فقط سأواصل ما أقوم به وأنا سعيد به، لذلك سأواصل العمل بنفس الطريقة.. مباراة ليفربول يوم الأربعاء الماضي؟ الأجواء كانت رائعة خلال المباراة الأخيرة، يوجد مصريين في كل مكان، أنا سعيد بتواجدهم هنا”.

واختتم الدولي المصري تصريحاته بالحديث عن زميله الجديد نابي كيتا، حيث قال: “نابي كيتا رائع خلال التدريبات وكذلك في المباريات التي قدمها، قدم أداء جيد والجميع يتحدث عنه، يمكن للجميع رؤية إمكانياته والفوارق التي يحدثها مع مشاركته”.

#محمد صلاح

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