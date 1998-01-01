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برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع نجم فرنسا المونديالي

الأحد 29 يوليو 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة ينضم لسباق التعاقد مع نجم فرنسا المونديالي



وكالات / سما /

انضم برشلونة إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم الدولي الفرنسي ستيفين نزونزي لاعب وسط إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, أن برشلونة بات منافسا لأندية أرسنال ويوفنتوس وإنتر ميلان في صراع ضم نزونزي.

وقالت "موندو ديبورتيفو", إن إشبيلية لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن, لضم اللاعب خلال "الميركاتو" الصيفي.

وظهر نزونزي بمستوى مميز مع إشبيلية منذ انضمامه إليه في صيف عام 2015 قادما من ستوك سيتي، كما كان أحد عناصر المنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018.

ويملك نزونزي شرطا جزائيا في عقده مع إشبيلية قيمته 40 مليون يورو، علما أنه يمتد حتى صيف عام 2020.

وشارك نزونزي في 90 مباراة في الدوري الإسباني خلال مسيرته مع إشبيلية، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف, وصناعة 7.

#برشلونة #فرنسا

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