يوفنتوس يتفق مع ميلان على صفقة ثلاثية نارية

وكالات / سما /

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق مبدئي مع ميلان بشأن انتقال ليوناردو بونوتشي إلى صفوف "البيانكونيري" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي إيطاليا".

ورغم رحيله عن صفوف "اليوفي" الصيف الماضي، إلا أن بونوتشي أبلغ مسؤولي ميلان برغبته في العودة إلى "البيانكونيري".

وأكدت "سكاي إيطاليا", أن الاتفاق شمل أيضا انتقال مدافع اليوفي الشاب ماتيا كالدارا، بجانب إعارة المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى صفوف "الروسونيري".

واتفق الناديان على دفع ميلان مبلغ 15 مليون يورو نظير إعارة هيغواين، دون الكشف عما إذا كان العقد سيتضمن بند خيار الشراء.

ورغم الاتفاق المبرم بين الناديين، إلا أن القرار النهائي يعود لهيغواين، الذي ارتبط أيضا بالانتقال إلى تشيلسي، بعدما طلب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري ضمه لـ"البلوز".

ويرغب يوفنتوس في التخلص من راتب هيغواين، البالغ 7.5 مليون يورو، بعد تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو، الذي وقع على عقد يقضي بحصوله على 30 مليون يورو سنويا.