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طيار حربي إسرائيلي على متن أسطول كسر الحصار عن غزة

الأحد 29 يوليو 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طيار حربي إسرائيلي على متن أسطول كسر الحصار عن غزة



وكالات

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأحد، عن وجود طيار حربي إسرائيلي سابق، على متن أسطول الحرية الدولي، المتوجه لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وذكرت القناة السابعة، أن الطيار يونتنان شبيرا، يعتبر من النشطاء على متن سفينة "العودة" بأسطول كسر الحصار الدولي، الذي تقترب من الشواطئ المصرية، بطريقها الى غزة.

وبحسب القناة العبرية، أرسل شبيرا رسالة الى جنود البحرية الإسرائيلية، يطالبهم بعدم اعتقاله، أو اعتقال زملائه على متن السفينة، والسماح لهم بالوصول الى شواطئ غزة.

ووفقا للقناة العبرية، خدم الطيار شبيرا، في سلاح الجو الإسرائيلي، وهو الذي بادر بكتاب التمرد الذي تقدم به مجموعة طيارين حربيين لرفض القصف بالمناطق الفلسطينية بالعام 2003.

وأشارت القناة السابعة، الى أن الأسطول مكون من ثلاثة مراكب صيد نرويجية، وعلى متنه خمسين ناشط دولي.

#طيار إسرائيلي #غزة #سفينة

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