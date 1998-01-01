الشعبية تهنئ عهد التميمي بتحررها والتي أصبحت أيقونة فلسطينية

رام الله / سما /

تقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالتهنئة إلى عموم الشعب الفلسطيني وإلى الفتاة الشجاعة عهد التميمي ووالدتها المناضلة ناريمان التميمي بتنسمهما عبق الحرية بعد قضائهما أكثر من ثمانية شهور في سجون الاحتلال.

واعتبرت الجبهة أن الشعب الفلسطيني كله يفتخر بالمناضلة الفتاة عهد والتي هزمت بإراداتها الصلبة الكيان الصهيوني بأكمله وشكّلت هاجساً له، حتى أصبحت بالفعل أيقونة من أيقونات النضال الفلسطيني التي يتغنى العالم جميعاً بها وبنضالاتها وإصرارها على تحدي الاحتلال والذي حاول كسر إرداتها باعتقالها.

وأكدت الجبهة أن استهداف الزهرة عهد التميمي بالاعتقال رغم أنها لم تتجاوز عامها السابع عشر هو نموذج حي للانتهاكات الإجرامية التي يمارسها الاحتلال بحق الأطفال والتي لم تتوقف عند حد الاعتقال بل الاستهداف بالقتل كما يحدث الآن من قتل بدم بارد بحق الأطفال في قطاع غزة.

وشددت الجبهة أن الاحتلال الصهيوني بإجراءاته وممارساته واعتقالاته وقتله الممنهج للأطفال لن يستطيع قتل روح التحدي والإصرار والتضحية داخلهم، وستظل عهد وكل أشبال وزهرات فلسطين شموع مضيئة في سماء الوطن.