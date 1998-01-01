وزير الأوقاف يبحث ترتيبات سفر حجاج مكرمة ذوي الشهداء

رام الله / سما /

بحث وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، والوفد المرافق له، مع رئيس لجنة فلسطين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبد العزيز بن ناصر الصالح، ومع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية ترتيبات سفر حجاج ذوي شهداء فلسطين، البالغ عددهم 1000 حاج، موزعين على الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وقدم الشيخ ادعيس الشكر باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وشعبنا الفلسطيني الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والى ولي عهده الامير محمد بن سلمان على هذه المكرمة، التي تستمر منذ أكثر من 13 عاما، خدمة ودعما لهذه العوائل التي فقدت فلذات اكبادها، ومؤازرة لهم، وتخفيفا عنهم.

واكد ادعيس حرص وزارة الاوقاف الفلسطينية ومؤسسة رعاية اسر الشهداء على الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعول بها في البرنامج، حرصا على راحة الحجاج من ذوي الشهداء.

بدوره، أكد الصالح الأهمية التي توليها القيادة السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين للقضية الفلسطينية، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني، وقيادته، متطلعا الى انجاز البرنامج كما في الاعوام الماضية بكل يسر وسهولة تخفيفا عنهم ودعما لهم.

وجرى خلال اللقاء نقاش في المعايير المحددة، والتأكيد على ضرورة حسن الاختيار، وقدرة الحجاج على السفر، واداء الفريضة واعطاء المجال لمن لم يؤد الفريضة سابقا، وكذلك تم وضع الجداول الزمنية لمواعيد السفر، والمغادرة، والعودة من عمان والقاهرة.

بدورهما، أكد نائب رئيس مؤسسة رعاية اسر الشهداء خالد جبارين، ومسؤول المؤسسة في قطاع غزة محمد النحال اهمية هذا اللقاء، من اجل انجاز سفر الحجاج في المواعيد المحددة، لا سيما ان طواقم العمل في مؤسسة رعاية اسر الشهداء قد انهت معظم الترتيبات المتعلقة باختيار المستفيدين من المكرمة وجميع جوازات السفر، تمهيدا لإرسالها الى سفارتي المملكة في كل من القاهرة وعمان.