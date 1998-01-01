هيئة الأسرى: سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز في سجونها خمس قاصرات بعد الافراج عن التميمي

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأحد، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلية لا زالت تحتجز في سجونها بعد الافراج عن الطفلة عهد التميمي ووالدتها، نحو 60 فلسطينية، من بينهن خمس قاصرات دون سن الثمانية عشر عاما.

وقالت الهيئة، أن قوات الاحتلال أفرجت صباح الاحد، عن الاسيرة الفتاة عهد التميمي 17 عاما، ووالدتها ناريمان، بعد أن قبعتا 8 أشهر في السجن بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال.

وكانت عهد اعتقلت في 19 كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنة عمها نور التميمي وهما تقتربان من جنديين إسرائيليين يستندان إلى جدار في باحة منزل ببلدة النبي صالح في رام الله، وتطلبان منهما مغادرة المكان وتقومان بركلهما وصفعهما.

وأصدرت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية، حكمًا بالسجن الفعلي 8 أشهر على عهد التميمي في 21 آذار الماضي.