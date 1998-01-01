اسرائيل: التحقيق يوصي بإغلاق ملف الاعتداء على النائب ايمن عودة

القدس المحتلة / سما /

أوصى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" بإغلاق الملفات ضد المتورطين في الهجوم على رئيس "القائمة المشتركة"، عضو الكنيست أيمن عودة، بينما أوصت بإجراء محاكمة تأديبية لاثنين من رجال الشرطة، بشبهة تشويش التحقيق.

ويشمل ذلك الضابط الذي لقن أفراد الشرطة بكيفية التصرف أثناء التحقيقات معهم. وتم تقديم التوصيات إلى المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، قبل بضعة أشهر، لكنه لم يحسم الأمر بعد.

ووقعت المواجهة بين الشرطة وعودة في قرية أم الحيران البدوية في جنوب إسرائيل في كانون الثاني/يناير 2017، وفي أعقاب هذا الحادث قُتل ضابط الشرطة إيرز ليفي ويعقوب أبو القيان.

وقد حاول النائب عودة وعدة شخصيات أخرى الوصول إلى مكان الحادث، الذي أعتبر على أنه عملية دهس متعمدة، فقام رجال الشرطة باعتراضهم ومنعهم من التقدم نحو موقع الحدث.

[فيسبوك] ايمن عودة في المستشفى

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وفي شريط فيديو التقطه أحد صحافيي "الجزيرة"، يظهر أحد أفراد الشرطة وهو يرش الغاز المسيل للدموع على وجه عودة من مسافة قريبة. وبحسب النائب عودة، قامت الشرطة بإطلاق عيارات مغلفة بالإسفنج على المجموعة، فأصابت إحداها رأسه. وعانى عودة من النزيف واحتاج للعلاج في المستشفى.