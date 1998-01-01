سفارتنا بجنوب افريقيا تشارك بالمؤتمرات الانتخابية لاتحاد نقابات العمال

رام الله / سما /

شارك سفير دولة فلسطين لدى جنوب أفريقيا هاشم الدجاني في المؤتمر الإنتخابي الإقليمي للإتحاد العام لنقابات العمال على مستوى مقاطعة خاونتيج التي تضم العاصمة ومدينة جوهانسبرغ وضواحيهما.



وشكر الدجاني نيابة عن شعبنا وقيادته السياسية، قيادة وحكومة جنوب أفريقيا وشعبها وحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وشركاؤه في الحكم والنضال الحزب الشيوعي والإتحاد العام لنقابات العمال على الدعم الثابت والمستمر و التضامن الراسخ مع نضال شعبنا العادل من أجل الحرية والسلام والاستقلال، معتبرا أن هذا الدعم يحمل في طياته أيضاً رسالة للاحتلال لتحرير أنفسهم من آثامهم وإنهاء الاحتلال الجائر ، وضرورة الاعتراف بحقوق شعبنا المشروعة والاعتراف بدولة فلسطين وفقاً للقانون الدولي.



كما تناول في كلمته الأوضاع السياسية في فلسطين والإرهاب الإسرائيلي ضد شعبنا بشكل عام وخاصة في قمع المظاهرات السلمية التي تطالب بحق العودة، متحدثا عن القانون العنصري الجديد وتبعاته الوخيمة على مستقبل السلام وحل الدولتين داعيا إلى المزيد من التضامن الدولي وتبني مقاطعة الإستيطان رسميا وتشكيل تكتل نقابي دولي تضامني يكون لإتحاد عمال جنوب أفريقيا الدور الريادي فيه، كما تم نقل تحيات الإتحاد العام لعمال فلسطين للمؤتمر الإنتخابي والتقدير على الدعم المتواصل.



وفي السياق نفسه، شارك سكرتير أول السفارة بسام الحسيني في المؤتمر الإنتخابي للإتحاد في مقاطعة نورث ويست والمؤتمر الإنتخابي في مقاطعة ليمبوبو، إضافة للمشاركة في ورشة العمل التي حملت عنوان مستقبل الطبقة العاملة الدولية والتي تم خلالها تخصيص جلسة تضامنية مع فنزويلا و فلسطين، حيث تحدث عن اخر المستجدات واهمية التضامن.



وقدمت اصغر صحفية في العالم الطفلة الفلسطينية جنا التميمي مداخلة عن معاناة اطفال فلسطين تحت الاحتلال، متناولة كلمات قادة الأتحاد تأكيد الدعم والتضامن المبدئي والثابت مع نضال شعبنا العادل وحقه في الحرية الإستقلال بناء على حل الدولتين.

