جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اسطول بحري يتحدى الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة

الأحد 29 يوليو 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسطول بحري يتحدى الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة



غزة / سما /

 أفاد ناشطون ، السبت ، ان اسطولا من ثلاث سفن يسعى لخرق الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة بات قريبا من وجهته بالرغم من عدم تحديد موقع سفنه بدقة.

وغادر “اسطول الحرية” باليرمو في صقلية في 21 تموز/يوليو، ومن المتوقع ان تكون “عودة” أول سفينة تصل الأحد الى شاطئ غزة، وفق ما ذكره الرئيس المشارك للاتحاد اليهودي الفرنسي من اجل السلام بيير ستامبول في رسالة الكترونية الى فرانس برس.

وقال ستامبول الذي لم يرافق الاسطول ان نحو 40 ناشطا من 15 بلدا ، بينهم اثنان من فرنسا يشاركون في هذه الرحلة.

وكما في محاولات سابقة اخرى لخرق الحصار،  من المتوقع ان تعترض البحرية الاسرائيلية السفن في البحر قبل ان تقتادها الى مرفأ اسرائيلي.

وانسحبت احدى السفن الصغيرة من الرحلة بسبب “مشكلة” لم يتم تحديدها، وفق تقرير مصور نشره السبت على الانترنت مراسل قناة “برس تي في” الايراني في بريطانيا ريتشارد سودان من على متن احدى السفن.

وقال سودان “حاليا هناك سفينتان تشقان طريقهما الآن نحو قطاع غزة”.

واشار الى ان الركاب على متن السفينتين هم من الناشطين والصحفيين وبرلماني واحد على الاقل.

وقال “هناك نائب اردني على سفينة (عودة) وناشطون من كل انحاء اوروبا”، مضيفا ان تحدي الحصار هو “بادرة تضامن مع الفلسطينيين”.

وذكر سودان انه “يوجد ايضا بعض المساعدات الطبية على متن السفينة، بالرغم من ان الكمية رمزية”، مضيفا “نحن نتحدث عن بضعة صناديق”.

عام 2010 قتلت قوات خاصة اسرائيلية تسعة ناشطين اتراك عند اقتحامها اسطولا مكونا من ست سفن كان يحاول الوصول الى غزة في تحد للحصار الاسرائيلي. كما توفي ناشط آخر بعد سنوات.

واغضب هذا الهجوم تركيا التي عمدت الى قطع علاقاتها مع اسرائيل حتى عان 2016.

كما حاولت سفينة على متنها ناشطات من بينهن حاملة جائزة نوبل مايريد ماغواير خرق الحصار عام 2016، لكن البحرية الاسرائيلية أوقفت السفينة واقتادتها الى مرفأ أشدود على بعد 13 كلم شمال غزة واعتقلت النساء قبل ترحيلهن.

وتفرض اسرائيل حصارا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس لمنع دخول مواد تقول انها تستخدم في صناعة الاسلحة.

أخبار ذات صلة

كهرباء غزة -ارشيفية

الكهرباء : الجانب الاسرائيلي يُعيق إعادة 50 ميجاوات لقطاع غزة

الكابينت الاسرائيلي يستجيب لطلب السلطة بتقليص توريد الكهرباء لقطاع غزة

ارشيفية

الحكومة القبرصية: ندرس بناء ممر بحري مع غزة وسنتواصل مع الأطراف المعنية

محمد دحلان

دحلان ومفاوضات توفير الكهرباء لقطاع غزة

البطش

صور.. وصول جثمان الشهيد البطش لقطاع غزة

مساعدات

الهلال الاحمر المصري يرسل معونات لقطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

وفاة امرأة حامل بماس كهربائي بمنزلها وسط غزة وانقاذ الجنين

"الهندي" يكشف عن مخططات خطيرة لاخضاع غزة

خبير بريطاني يحذر من النوم أمام المروحة

إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم

خليل الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه رفع الحصار سريعا عن غزة

الحية : فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك

مخرجة سعودية: سنتعامل مع السينمائيين الإسرائيليين ضمن قنوات رسمية للمملكة

الأخبار الرئيسية

حاتم عبدالقادر

عبد القادر : السلطة وفتح مقصرتان بالقدس .. ويوجه سؤالا لمركزية فتح: لماذا لايوجد عضوا فيها من المدينة ؟

نيكولاي ميلادينوف

هذا ما اقترحه ميلادينوف على المقاومة بغزة واسرائيل

عهد التميمي

صور: الافراج عن رمز المقاومة الفلسطينية عهد التميمي صباح اليوم

وفد فتح

بالاسماء.. وفد من فتح يتوجه للقاهرة لتسليم تصوُر القيادة حول المصالحة

الشهيدان أيمن نافذ ربيع النجار 24 عام ومهند ماجد جمال حمود

شهيدان في قصف اسرائيلي شرق جباليا