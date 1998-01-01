خدمات الطفولة تفتتح مشروع "الريادي الصغير" للأطفال المبدعين

غزة / سما /

افتتحت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح اليوم مشروعاً للأطفال المبدعين تحت عنوان "الريادي الصغير"، في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة من أجل إكسابهم مهارات إدارية وقيادية وبناء شخصية ريادية.

وبدأت فعاليات المشروع بكلمة للمدير التنفيذي للجمعية حسام أبوربيع، رحب فيها بالأطفال المشاركين الذين اجتازوا مقابلات إختيار وتصفية المبدعين، مثمناً دور الفريق العامل على تنظيم خطة سير المراحل المُعدة لذلك.

وأوضح منسق المشروع بلال البايض، أنه يهدف إلى إكساب الأطفال مهارات إدارية وقيادية جديدة وتعزيز شخصيتهم في المجتمع، وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع والفائدة بالإضافة إلى تعليمهم مهارات التفكير الإبداعي والتخطيط وإدارة الوقت وتحديد الأهداف.

وبين، أن "الريادي الصغير"، يحتوي على محاضرات متنوعة تحقق الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحققها مع المشاركين، حيث كانت أول محاضرة عن القيادة والتعرف على سمات وصفات القائد وكيف يؤثر بالآخرين وإيضاح الفرق بين المدير والقائد، وسيتبعا محاضرات عن فن الإلقاء والخطابة والتأثير بالجمهور والتعرف على دور الإعلام في صناعة الشخصية الاعتبارية وكيفية استخدام الخرائط الذهنية للحصول على النجاح والتعرف على شخصيات وقصص نجاح مختلفة بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لشركات ريادية.

وذكر البايض، أن هذا المشروع يأتي ضمن الأنشطة المعدة مسبقاً في الخطة الإستراتيجية للجمعية لعام 2018م، من أجل الإرتقاء بالطفل والأسرة الفلسطينية وتنمية قدراتهم ومواهبهم في ظل الضغوط النفسية الصعبة التي يعيشونها تحت وطأت الحصار في قطاع غزة.