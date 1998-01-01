الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة ويستهدف الصيادين بغزة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الأحد، 7 مواطنين من عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقال متحدث عسكري، إن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

وأشار إلى أن قوات الجيش صادرت مسدسا في الخليل، فيما تواصلت العملية العسكرية في قرية كوبر التي خرج منها منفذ عملية مستوطنة آدم، مشيرا إلى أنه تم مصادرة أموال ومواد تحريضية.

وفي سياق متصل، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة قبالة عدة مناطق حدودية في قطاع غزة. كما سمع إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية تجاه بعض المراكب الصغيرة قبالة سواحل شمال غرب القطاع.