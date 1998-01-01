أجواء غائمة جزئيا

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو، الاحد، غائماً جزئياً، وأن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.