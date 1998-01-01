الاحتلال يسمح بنقل طفل من غزة للعلاج بمستشفيات الضفة

غزة / سما /

قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنها تمكنت من الحصول على موافقه الجانب الاسرائيلي لنقل الطفل خالد أبو سحلول من قطاع غزه للعلاج بمستشفيات المحافظات الشمالية.



وأوضحت الهيئة في بيان لها الليلة، أن حالة الطفل أبو سحلول تستدعي زراعه كلية، وبتعليمات من رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، تحركت وبشكل عاجل وبكل ما لديها من جهد وطاقه وتابعت الحالة وتم الموافقة لخروجه ووالدته غدا الأحد للمحافظات الشمالية لتلقي العلاج اللازم، متمنية أن تتكلل مسيرة علاج الطفل ووالدته بالشفاء التام.



يذكر أن والدة الطفل هي المتبرع بالكلية، وكان رفض السماح لها بمرافقه طفلها أكثر من مرة، بحجة الأمن.

