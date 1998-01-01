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سلطات الاحتلال تفرج عن عهد التميمي صباح اليوم

الأحد 29 يوليو 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال تفرج عن عهد التميمي صباح اليوم



رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما)، بعد أن انهت محكوميتها 8 أشهر في السجن بعد ان أدينت بزعم إعاقة عمل ومهاجمة جنود إسرائيليين في بلدتها "النبي صالح" في الضفة الغربية.

وكانت التميمي اعتقلت في 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنة عمها، نور التميمي، وهما تقتربان من جنديين إسرائيليين يستندان إلى جدار في باحة منزلهما ببلدة النبي صالح الفلسطينية، وتطلبان منهما مغادرة المكان وتقومان بركلهما وصفعهما.

وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن "عوفر"، بالقرب من مدينة رام الله، حكمًا بالسجن الفعلي 8 أشهر على عهد التميمي في 21 من مارس/آذار الماضي، بعد ادانتها بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة الجنود الإسرائيليين.

#عهد التميمي #افراج

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