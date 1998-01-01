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خليل الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه رفع الحصار سريعا عن غزة

السبت 28 يوليو 2018 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
خليل الحية: من يريد الأمن والأمان بالمنطقة عليه رفع الحصار سريعا عن غزة



غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن من يريد الأمن والأمان في المنطقة عليه أن يسارع لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال الحية، في كلمته خلال حفل تأبين شهداء كتائب القسام في غزة اليوم السبت، “نقول لا تفكروا كثيرا في من يغدو ويروح، ولا تفكروا في ما يقال في الإعلام، فالمسيرات مستمرة، والطائرات الحارقة مستمرة، والحشد على الحدود مستمر، ونحن مستعدون لدفع الثمن، ولن نقبل باستمرار الحصار”.

وأضاف الحية، “لن نقبل أن تكون المعادلة أن يكون أبناؤنا أهدافا لرصاص الاحتلال ومدافعه، وسيدفع العدو ثمن جريمته النكراء”.

وتابع الحية، “نحن جاهزون للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، لكننا لسنا هواة حرب، إذا فرضت علينا الحرب فنحن رجالها، وإذا فرض علينا القتال فنحن فرسانه”.

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح الخميس، عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميعِ جنودها وقواتها العاملة في كل مكان، مؤكدة أن العدو سيدفع الثمن غاليا من دمائه جراء الجرائم التي يرتكبها يوميا”، ردا على استشهاد 3 من عناصرها 
#خليل الحية #حصار #حماس

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