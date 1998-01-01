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الاحتلال يقتحم كوبر وينشر جنوده على أسطح المنازل

السبت 28 يوليو 2018 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم كوبر وينشر جنوده على أسطح المنازل



رام الله/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم، قرية كوبر شمال غرب رام الله، وأقامت حاجزاً وسط القرية.

وأفادت مصادر محلية ان ثمانية جيبات عسكرية اقتحمت القرية، واعتلى جنود الاحتلال أسطح منازل بعض المواطنين، عرف منهم منزلي المواطنين عماد شمان ، وأبو العسل.

وأضاف أن قوات الاحتلال أقامت حاجزاً وسط القرية، بينما انتشر جنود المشاة في أرجاء القرية.

ويأتي الاقتحام بعد عدة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال منذ تنفيذ ابن قرية كوبر الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، عملية طعن مستوطنين مساء الخميس، في مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على أراضي مواطني بلدة جبع شمال القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

#الاحتلال #كوبر

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