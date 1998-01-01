الاحتلال يعتقل 3 فنانين إيطاليين في بيت لحم لرسمهم صورة لعهد التميمي

ورسم الفنانون الإيطاليون لوحة جدارية عملاقة للطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي تعتبر رمزا للمقاومة، على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية.

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غدٍ الأحد، عن الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي (17 عاما) من سكان بلدة النبي صالح في رام الله بعد قضائها 8 أشهر في سجون الاحتلال.

وتعد عهد التميمي رمزا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت بعد أن ظهرت في تسجيل وهي تصفع جنديا إسرائيليا أمام منزلها في الضفة