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الاحتلال يعتقل 3 فنانين إيطاليين في بيت لحم لرسمهم صورة لعهد التميمي

السبت 28 يوليو 2018 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 3 فنانين إيطاليين في بيت لحم لرسمهم صورة لعهد التميمي



بيت لحم/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فنانين إيطاليين رسموا جدارية للفتاة عهد التميمي على جدار الفصل العنصري في بيت لحم.

ورسم الفنانون الإيطاليون لوحة جدارية عملاقة للطفلة الفلسطينية عهد التميمي، التي تعتبر رمزا للمقاومة، على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية.

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم غدٍ الأحد، عن الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي (17 عاما) من سكان بلدة النبي صالح في رام الله بعد قضائها 8 أشهر في سجون الاحتلال.

وتعد عهد التميمي رمزا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي واعتقلت بعد أن ظهرت في تسجيل وهي تصفع جنديا إسرائيليا أمام منزلها في الضفة 

#اعتقال #احتلال #عهد التميمي

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