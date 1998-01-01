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استقالة أمين سر حركة فتح بجنين

السبت 28 يوليو 2018 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة أمين سر حركة فتح بجنين



جنين/سما/

قدم أمين سر حركة فتح في محافظة جنين نور أبو الرُب يوم السبت استقالته من موقعه في ظل مطالبات من قيادات الإقليم في جنين بعدوله عن الاستقالة.

وقالت مصادر لوكالة "سما " إن استقالة أبو الرُب تسببت بأزمة كبيرة داخل الحركة على خلفية الأسباب التي دعت إليها، والمرتبطة بموازنات الحركة وطريقة التعامل مع الكادر الفتحاوي من الحكومة من وجهة نظر أبو الرُب.

وأشارت المصادر إلى أن أبو الرُب احتج أكثر من مرة على الدور الذي يمنح للتنظيم وكوادره في العلاقة مع المؤسسات، مطالبًا بتأثير أكبر ودور أكبر للتنظيم، متهمًا القيادات المركزية بتهميش التنظيم.

وصدرت بيانات محلية في محافظة جنين تطالب أبو الرُب بالعدول عن استقالته، وتطلب من الرئيس محمود عباس عدم قبولها.

#استقالة #جنين #فتح

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