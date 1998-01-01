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متوعدا العدو بدفع الثمن غالياً

مصدر مقاوم يكشف سبب تغيب عناصر المقاومة عن تشييع شهداء الأمس بغزة !!

السبت 28 يوليو 2018 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر مقاوم يكشف سبب تغيب عناصر المقاومة عن تشييع شهداء الأمس بغزة !!



غزة/سما/


كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية لموقع "المجد الأمني"، عن سبب تغيب عناصر المقاومة الفلسطينية عن جنازة شهداء يوم أمس الذين قضوا إثر القصف الصهيوني على أحد مواقع الرصد التابعة المقاومة.
وأكد المصدر أن عناصر المقاومة قد استنفروا منذ فجر أمس وعملوا وفق خطة النفير القصوى التي أعدتها غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة.
وأضاف المصدر أن غرفة العمليات قد أعلنت عن رفع درجة الجهوزية الكاملة لكافة عناصر المقاومة في غزة للرد على هذه الجريمة التي نفذها العدو.
وأكد المصدر بأن العدو الصهيوني سيدفع الثمن غالياً جراء هذه الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق أبناء الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة.
يذكر أن ثلاثة عناصر من المقاومة ارتقوا شهداء إثر قصف صهيوني لإحدى نقاط الرصد شرق قطاع غزة، وهم كلا من الشهيد عبادة فروانة، ومحمد العرعير، وأحمد البسوس.
 

#المقاومة #تشييع #الاحتلال

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