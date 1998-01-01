الافراج عن الاسيرة عهد التميمي غدا الاحد

رام الله/سما/

تفرج سلطات الاحتلال الاحد عن الفتاة عهد التميمي التي تعتبر رمزا للمقاومة وسجنت لضربها جنديين في بلدتها النبي صالح برام الله، بعد ان بقيت في السجن ثمانية اشهر.

وكانت التميمي اعتقلت في 19 كانون الاول/ديسمبر 2017 بعد ان صورت في تسجيل انتشر بشكل واسع على الانترنت.

وظهرت عهد في التسجيل مع ابنة عمها نور التميمي تقتربان من جنديين اسرائيليين يستندان الى جدار صغير في باحة منزلها في بلدة النبي صالح الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ اكثر من خمسين عاما. وطلب الفتاتان من الجنديين مغادرة المكان وقامتا بركلهما وصفعهما.

وكانت عهد في الـ16 لدى اعتقالها وحكم عليها بالسجن ثمانية اشهر في 21 آذار/مارس، وامضت عيد ميلادها الـ17 في السجن.