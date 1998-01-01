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مصرع 5 أشخاص وإصابة 198 اخرين في 281 حادث سير الاسبوع الماضي

السبت 28 يوليو 2018 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

 لقي خمسة  اشخاص مصرعهم واصيب 198 اخرين بجروح ،  جراء 281 حوادث سير وقعت الاسبوع الماضي بالضفة الغربية.

وذكر بيان، إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 281 حادث سير، نتج عنها مصرع خمسة اشخاص وإصابة 198 اخرين، وصفت اصابة ثلاثة  منهم بالخطيرة و 14 بالمتوسطة، و181 بالطفيفة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 10112 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 185 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 5135 مخالفة مرورية، وحجزت 180 مركبة للتأكد من  قانونيتها، واتلفت 364 مركبة غير قانونية.

#حوادث السير #حوادث

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