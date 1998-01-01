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الصحة تعلن لكافة الحجاج بدء حملة التطعيم يوم غد الاحد

السبت 28 يوليو 2018 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعلن لكافة الحجاج بدء حملة التطعيم يوم غد الاحد



ش21

أعلنت وزارة ضشسشسش~ِض~~هم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 29/7 وحتى يوم الخميس 2/8 خلال الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إلى أنه تم تخصيص المراكز التالية لاستقبال حجاج قطاع غزة وهي:

محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا

محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ

المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح

محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس

محافظة رفح: مركز شهداء رفح

ودعت وزارة الصحة جميع حجاج المحافظات الجنوبية إلى ضرورة احضار بطاقة تسجيل الخاصة لهذا العام، مطالبةً  الحجاج بالتوجه إلى المراكز الصحية التي يتلقون فيها الخدمة الصحية وذلك للحصول على بطاقة الحاج الصحية.

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