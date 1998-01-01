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المالية بغزة تعلن عن صرف جزء من المستحقات للموظفين الأكثر احتياجاً

السبت 28 يوليو 2018 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالية بغزة تعلن عن صرف جزء من المستحقات للموظفين الأكثر احتياجاً



غزة/سما/

 أعلنت المالية بغزة اليوم السبت، أنها ستعتمد الطلبات التي تم تقديمها الفترة الماضية بخصوص صرف جزء من المستحقات للموظفين الأكثر احتياجا.

وقالت "المالية " في بيان صحفي لها، إن الحالات المرضية التي سيتم اعتمادها هي السرطان وانجاب اطفال عن طريق الزراعة والتحويلات طبية للخارج.

وأوضحت "المالية" أن الشخص الذي يمكنه الحصول على المساعدة المالية هو الموظف نفسه او زوجته او ابنه او ابنته او والده او والدته، منوهة على انه بعد الانتهاء من الطلبات المعلقة سيتم فتح باب التسجيل لطلبات جديدة كل عن طريق ادارته.

#رواتب #مالية غزة

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