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سفن كسر حصار غزة تصل القطاع مساء الغد

السبت 28 يوليو 2018 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفن كسر حصار غزة تصل القطاع مساء الغد



غزة/سما/

قال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إن سفن كسر الحصار المتوجه لقطاع غزة قد اقتربت من الوصول لشواطئ القطاع.

وأضاف بيراوي، "إن السفن مقابل الحدود المصرية وتتجه نحو فلسطين ويتوقع أن تصل قطاع غزة مساء غد الأحد".

وتابع: "نحن على تواصل مع وزراء خارجية الدول الذين لهم رعايا مشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة للتدخل لضمان وصول السفن الى شواطئ غزة".

ودعا بيراوي المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي والحكومات التي لها رعايا في سفن كسر الحصار، للتدخل لضمان عدم اعتداء الاحتلال على السفن ووصولها الى قطاع غزة.

وكانت محكمة الاحتلال قد قررت وضع اليد على سفن كسر الحصار، واعتبرتها اللجنة الدولية سابقة خطيرة ومحاولة استباقية لشرعنة القرصنة الإسرائيلية.

وانطلقت السفن من موانئ جزيرة صقلية تجاه قطاع غزة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

#كسر الحصار #غزة

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