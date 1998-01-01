10 طرق للتغلب على ألم فقد الأحباء وأفراد الأسرة

وكالات / سما /

لا تخلو حياة أحد منا من المواقف المفجعة، الناجمة عن فقدان حبيب أو واحد من أفراد الأسرة، وهو ما يخلف موجة ألم يصعب تحملها في كثير من الأحيان.

الباحثة ليانا تشامب، صاحبة كتاب “كيف تحزن كالبطل”، اهتمت بالطرق التي يمكن من خلالها مجابهة آلام الفقد، والتغلب عليها.

وقدمت ليانا تشامب 15 نصيحة، تسهم في تخطي فيضان المشاعر الأليمة التي نشعر بها في مثل هذه الحالات.