جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صيدم يدق ناقوس الخطر حول قطاع التعليم خاصةً في القدس

السبت 28 يوليو 2018 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس / سما /

دق وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم ناقوس الخطر حول وضع قطاع التعليم في فلسطين، خاصةً في القدس ومناطق التماس مع الاحتلال؛ الذي يسعى لضرب المنظومة التعليمية برمتها واستهدافه المتواصل للأطفال وحرمانهم من الوصول إلى بيئة تعليمية مستقرة، هذا بالإضافة للكارثة المرتقبة التي تهدد كافة المؤسسات التعليمية التابعة لوكالة "الأونروا" نتيجة وقف الدعم عن الوكالة؛ الأمر الذي دفعها لتسريح الآلاف من موظفيها بما يؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع التعليم. 

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق وزارة التربية وبالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم، لتقريرها حول وضع الأطفال خارج المدارس؛ والذي هو جزء من عمل إقليمي شمل تسع دول من ضمنها فلسطين، إذ شارك في الفعاليات وكيل الوزارة د. بصري صالح، وممثلة "اليونيسف" الخاصة لدى دولة فلسطين جينيفيف بوتين، ومدير عام التخطيط والتطوير د. مأمون جبر، بحضور حشد من الأسرة التربوية، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة.

ولفت صيدم إلى احتواء التقرير على حقائق وأرقام؛ تؤكد أن إجراءات وممارسات الاحتلال تعد سبباً رئيساً لحرمان وخروج الطلبة من التعليم، داعياً جميع الأحرار في العالم لوضع حد لهذه الممارسات ولجمها، والوقوف إلى جانب الوزارة في تصديها لهجمة الاحتلال الشرسة التي يشنها ضد قطاع التعليم؛ خاصةً في القدس والخليل وقطاع غزة ومناطق التماس، واتهامات الاحتلال المتكررة للمناهج الفلسطينية بأنها "محرضة"، إذ شدد صيدم على أن الاحتلال هو منبع التحريض وهذا ما يؤكده تصريح وزير التعليم "الإسرائيلي" نفتالي بينت؛ الذي دعا إلى إسقاط القنابل على رؤوس المواطنين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالأزمة التي تمر بها وكالة "الأونروا" وتداعياتها الخطيرة على قطاع التعليم، لفت صيدم إلى أن توقف الوكالة عن تقديم خدماتها بسبب وقف الدعم المقدم لها؛ في إطار القضاء على القضية الفلسطينية، يهدد بكارثة حقيقية تلقي بظلالها بشكل كبير على قطاع التعليم، لافتاً إلى أن هذه المرحلة غاية في الخطورة وتتطلب خطوات عملية.

وأشار الوزير في ذات الوقت إلى الخطوات التطويرية للوزارة؛ خاصةً التوسع في مجال رياض الأطفال، وتعليم الكبار، وتعزيز التكنولوجيا في التعليم، ودمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام، والحرص على تعزيز دمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، والتوسع في افتتاح مدارس التحدي والإصرار وغيرها من الخطوات التطويرية.

من جانبه، أكد صالح أن منهجية هذا التقرير يختلف في فلسطين عن باقي دول العالم؛ نظراً للاحتلال وممارساته التي تحرم الطلبة من حقهم في التعليم في ظل بيئة آمنة، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع شركائها لتذليل العقبات أمام الطلبة في المناطق المستهدفة بفعل الاحتلال، وذلك لتعزيز صمودهم وضمان توفير التعليم النوعي لهم.

من جهتها، أكدت جينيفيف على الشراكة مع وزارة التربية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم الطلبة وتضمن حقهم في التعليم في ظل بيئة آمنة ومستقرة، مؤكدةً التزام اليونيسف بدعم قطاع التعليم في فلسطين، وديمومة الشراكة مع وزارة التربية للاستمرار بتوفير البيئة الآمنة والتعليم النوعي للطلبة.

#صبري صيدم

أخبار ذات صلة

طلاب

صيدم يقرر إعادة 260 موظفا إلى عملهم في قطاع غزة

الاحتلال يُحبط محاولة تهريب 30 طائر حسون من قطاع غزة إلى القدس

طلاب الاونروا - ارشيفية

صيدم : وضع الاونروا خطير جدا وينذر بتبعات مأساوية

معبر ايرز - بيت حانون

الارتباط الاسرائيلي يسمح لرجال اعمال فلسطينيين من سكان القدس الشرقية بزيارة قطاع غزة

صيدم وعواد يعلنان عدم ترخيص أية كلية للطب بفلسطين

مستوطنون - ارشيف

إصابة 3 مواطنين احدهم في حالة الخطر إثر اعتداء للمستوطنين غرب رام الله

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

للمرة الثالثة خلال يومين .. ميلادينوف يزور غزة اليوم

رحيل الفنانة المصرية هياتم

ليبرمان يهدد: كلما دوت صافرات الانذار في اسرائيل ستدوي بشكل اقوى بغزة

استشهاد شاب واصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

خبير إسرائيلي: رفض فلسطيني أردني لتدخل السعودية بالقدس

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: وفد فتح الى القاهرة غداً حاملاً ردنا على الورقة المصرية للمصالحة

الحية- ارشيف

الحية : فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك

تشييع جثامين شهداء غزة

تشييع جثامين شهداء غزة

الموساد

الموساد .. اغتيالات إسرائيلية أغربها بمعجون الأسنان

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة