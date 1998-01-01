المؤبد لامرأة قتلت شريك حياة صديقتها "بالسم" بدافع الغيرة!

وكالات / سما /

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة مدى الحياة بتهمة قتل شريك حياة صديقتها بدافع الغيرة.

وذكرت محكمة مدينة هوف الألمانية، أمس الجمعة، أنه ثبت لديها أن المتهمة المنحدرة من مدينة ريجنسبورج قتلت شريك حياة صديقتها بدس سم له في المشروب، لأنها كانت واقعة في حب صديقتها وتأمل في الارتباط بها.

وكانت المتهمة اعترفت في مستهل المحاكمة يوم الإثنين الماضي بأنها دست للرجل مادة الجليكول المضادة للتجمد في مشروب، إلا أنها نفت في بيان تلاه محاميها نية القتل في الجريمة، حيث ذكرت أنها كانت تعتقد أن الرجل سيصاب فقط بالغثيان، موضحة أنها لم تكن ترغب مطلقًا في قتله، وأنها كانت تسعى إلى إبعاده عن صديقاتها لبضعة أيام، حتى تتمكن (المتهمة) من الإفصاح عن مشاعرها لها.

وأضافت المتهمة في البيان أنها استعلمت عبر الإنترنت عن السم، لكنها لم تفهم كل شيء بسبب محدودية ذكائها.

وعقب وقوع الجريمة في نوفمبر الماضي شكا الرجل من الغثيان والدوار، وتم نقله المستشفى، حيث رجح الأطباء في بادئ الأمر أنه أصيب بسكتة دماغية، وبعد ذلك تبين لهم أن الرجل تعرض للتسمم، إلا أنهم لم يستطعوا إنقاذه وفارق الحياة جراء فشل في الوظائف العضوية.

وقال شهود خلال المحاكمة إن المتهمة كانت على علم بالحالة الحرجة للرجل، 64 عامًا، ورغم ذلك لم تفصح عن دسها مادة الجليكول له في المشروب.