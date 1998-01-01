فرار 22 نزيلا من سجن فلبيني

وكالات / سما /

ذكرت الشرطة أن 22 سجينًا في الفلبين هربوا، بعدما تغلبوا على حارس أثناء إعادته سجينًا إلى زنزانته.

وأكد مدير الشرطة شيتادل جاويران، إلقاء القبض على ثلاثة من السجناء على الفور وإعادتهم إلى السجن في مدينة باكور سيتي في إقليم كافيت الواقع جنوب مانيلا.

وأوضح جاويران أن الحارس كان قد فتح باب الزنزانة، وعلى الفور فر السجناء الى الخارج بعدما تغلبوا عليه، مضيفا أن الشرطة مازالت تلاحق بقية السجناء الهاربين.

وألقي باللائمة في العمليات السابقة للهروب من السجون في الفلبين على التراخي الأمني، والفساد وقلة الأفراد أو الصيانة الهزيلة للمنشآت.