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خبير بريطاني يحذر من النوم أمام المروحة

السبت 28 يوليو 2018 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبير بريطاني يحذر من النوم أمام المروحة



وكالات / سما /

حذر خبير بريطاني من الأضرار والتبعات الصحية للنوم أمام المروحة، وإن كانت تلطف الجو خلال فصل الصيف.

وأشار خبير النوم، مارك ريديك، إلى أن تشغيل المروحة يؤدي إلى إثارة الغبار في الغرفة، كما أنه يخفض درجة الحرارة إلى مستويات قد تكون مضرة، بحسب صحيفة مترو البريطانية.

وأوضح ريديك أن النوم أمام المروحة قد يحدث مشكلات مثل الحساسية والربو والتهاب العضلات والجيوب الأنفية، فضلًا عن ذلك، تنذر المروحة بحصول جفاف للجلد أو العين.

ويقول خبراء إن درجة الحرارة المثالية والمريحة لمكان نوم الإنسان تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

ويجد الناس صعوبة في النوم أثناء ارتفاع درجة الحرارة بسبب التعرق.

وينصح الخبير من يصرون على تشغيل المروحة رغم درايتهم بمضارها، أن يضعوا أمامها عددا من عبوات المياه المتجمدة والمخلوطة بالملح.

وفضلا عن ذلك، يجدر بمستخدمي المروحة أن يناموا على فراش من القطن، وارتداء ملابس واسعة، وشرب كمية كافية من المياه، والابتعاد عن تناول الكافيين والكحول.

#المروحة #النوم

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