جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الصحة

حيلة لتقليل السعرات الحرارية بطعامك

السبت 28 يوليو 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حيلة لتقليل السعرات الحرارية بطعامك



وكالات / سما /

في زحام الحياة اليومية وسرعتها وكثرة المسؤوليات والأعمال، كيف يمكننا تحضير مأكولات خفيفة وصحية؟

الجواب مع أخصائية التغذية بيرجيت أويلبوتيل التي تقول إن المكوِّن السري المتعدد الاستخدامات هو المياه المعدنية الغازية: "سواء في القلي أو الطهي على البخار أو التحميص أو تحضير الحلويات، يمكنك بالمياه المعدنية توفير سعرات حرارية إضافية". كيف ذلك؟

في القلي

قد تكون المياه المعدنية بديلا خاليا من السعرات الحرارية عن الزيت أو الزبدة. ولتقوم بالقلي، ما عليك سوى إضافة المياه المعدنية الغازية إلى مقلاة ساخنة حتى تظهر بعض الرغوة، ومن ثم يُضاف اللحم أو السمك ويطهى حتى يصبح لونه بنيا ذهبيا. وإذا كان السائل قد تبخر، أضف المزيد من المياه المعدنية بقدر الحاجة، بحسب ما نشره موقع "فوكوس" الألماني.

مع الحساء

أما بالنسبة للحساء، فتضيف المياه المعدنية الغازية ميزة خاصة دون استخدام الكثير من القشطة، ليس لأنها تسمح بظهور المزيد من الرغوة فحسب، بل بسبب النكهة المكثفة التي تضيفها بعيدا عن السعرات الحرارية.

مع الحلويات

من الممكن استخدام المياه المعدنية أيضا مع بعض أطباق الحلوى، إذ تجعل الحلويات "كريمية" دون استخدام الحليب أو القشدة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، كما أنها تضيف نكهة خاصة عليها.

مع الخضراوات

تحضير صلصة السلطة مع المياه المعدنية الغازية يحافظ على نكهتها طازجة، وعند طهي الخضروات على البخار، تحافظ على لونها كما تجعلها أكثر هشاشة، بحسب ما نشره موقع "أبونيت" الألماني.

في العجين

استبدال جزء من الحليب في العجين بالمياه المعدنية الغازية يجعلها هشة وطرية أكثر، وذلك لأن حمض الكربونيك يعمل كعامل تخمير، وبالتالي فهو بديل لصودا الخبز.

#السعرات الحرارية #الطعام

أخبار ذات صلة

الطريقة المثلى لحرق السعرات الحرارية وتذويب دهون الجسم

لتحسين نومك ومزاجك وحياتك الجنسية؟ خفف من تناول السعرات الحرارية

السلطات الأمريكية تُلزم اصحاب المطاعم باضافة عدد السعرات الحرارية علي قوائم الأطعمة

طريقة لافتة لتقليل خطر سرطان البروستات والثدي

المنتجات القليلة أو الكاملة الدسم تحتوي السعرات نفسها

طريقة لطهي الأرز تقلل سعراته الحرارية 60%

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

رحيل الفنانة المصرية هياتم

ليبرمان يهدد: كلما دوت صافرات الانذار في اسرائيل ستدوي بشكل اقوى بغزة

استشهاد شاب واصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

الرئيس يجري فحوصات روتينية في المستشفى الاستشاري والنتائج جيدة

إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

الرئيس عباس: وفد فتح الى القاهرة غداً حاملاً ردنا على الورقة المصرية للمصالحة

الحية- ارشيف

الحية : فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك

تشييع جثامين شهداء غزة

تشييع جثامين شهداء غزة

الموساد

الموساد .. اغتيالات إسرائيلية أغربها بمعجون الأسنان

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة