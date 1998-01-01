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ميزات جديدة لهواتف آيفون المستقبلية

السبت 28 يوليو 2018 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزات جديدة لهواتف آيفون المستقبلية



وكالات / سما /

سجلت آبل مؤخرا براءة اختراع جديدة لكاميرات خارجية صغيرة يمكن إرفاقها بالهاتف الذكي.

الكاميرات الجديدة ستثبت على سطح الهاتف الخارجي بواسطة مغناطيس خاص سيدمج بجسمه الأساسي، وستتوافق مع عمل آيفون بفضل تحديثات جديدة ستدخلها آبل على نظام "IOS".

والهدف من هذه الكاميرات المميزة هو التقاط صور باستخدام الهاتف الذكي تشبه بجودتها تلك التي تلتقط بواسطة الكاميرات الاحترافية، والقدرة على رؤية الأجسام البعيدة وتوثيقها بالاعتماد على كاميرا الهاتف.

ومن المتوقع أن تظهر هذه الإكسسوارات مع أجهزة آيفون التي ستطرح العام المقبل، كون هياكلها وبرمجياتها ستكون مصممة خصيصا للتعامل مع هذه العدسات.

#ميزات #ايفون #هواتف

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