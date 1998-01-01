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غوغل تحظر تطبيقات إنشاء العملات الرقمية في متجرها

السبت 28 يوليو 2018 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تحظر تطبيقات إنشاء العملات الرقمية في متجرها



وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل، على غرار أبل، حظر تطبيقات إنشاء العملات الإلكترونية في متجرها الخاص بالتطبيقات (بلاي ستور).

وجاء في تحديث لسياسة الشركة الخاصة بتصميم التطبيقات "لا نسمح بالتطبيقات التي تنشئ العملات الرقمية على الأجهزة".

وسبق أن منعت غوغل إنشاء العملات الرقمية على محرك البحث التابع لها (كروم).

ويعد هذا القرار خطوة أخرى ضمن خطوات تتخذها شركات تكنولوجية ومصارف للتضييق على العملات الرقمية.

إنشاء العملات الرقمية

وقد أصبح إنشاء العملات الرقمية مربحا في الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل الارتفاع السريع في قيمة العملات الموجودة بالفعل والجديدة.

ويتطلب إنشاء العملات الرقمية غالبا طاقة معالجة كبيرة حتى تتم العملية بسرعة.

وهناك خطر في إنشاء العملات الرقمية على الهواتف الذكي، إذ تؤدي العملية إلى تسخين الجهاز، كما يمكن أن تؤدي العملية إلى إضعاف البطارية.

وتستخدم بعض عصابات البرمجيات الخبيثة العملات الرقمية في اختراقها للأجهزة.

وأدرجت غوغل قيودا أخرى غير حظر تطبيق العملات الرقمية على سياستها المتعلقة بتصميم التطبيقات.

فقد حظرت الشركة كذلك التطبيقات التي تتعامل مع بيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

#غوغل #تطبيقات

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