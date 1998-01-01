نادي فحمة يتسيد بطولة "خماسيات حق العودة وإسقاط صفقة القرن"

جنين / سما /

نال فريق نادي فحمة الرياضي " أ " لقب بطولة خماسيات حق العودة وإسقاط صفقة القرن" في حين حل فريق نادي قباطية بمركز الوصافة .

ونظم البطولة نادي فحمة تحت رعاية المجلس القروي وبالتعاون مع حركة فتح في فحمة وجمعية أبناء الريف الخيرية ولجنة المرأة بحضور محمد نواصرة رئيس المجلس والملازم أول عبد الحليم المصري والملازم مجاهد سمارة وأمين سر حركة فتح في فحمة حمدان نواصرة ورئيس نادي شباب فحمة نسيم نواصرة على ملعب مدرسة فحمة الثانوية للبنينب مشاركة عشرة فرق من محافظة جنين وهي : نادي قباطية ، ونادي جبع، ونادي كفراعي، وفريق اتحاد عرابة، وفريق ال جلاد / جنين ، ونادي عقابا/ وأشبال فحمة ، وفحمة أ، وفحمة ب، وفحمة ج.

بعد استعراض الفرق المشاركة وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء، وعزف النشيد الوطني،ألقى محمد نواصرة رئيس المجلس كلمة ترحيبية بالفرق المشاركة والجمهور وأكد على أهمية التمسك بحق العودة .

الدور الاول

جاءت على النحو التالي:- فحمة أ واتحاد عرابة 5/صفر،فحمة ب وعقابا 1/4،قباطية وفريق الجلاد 3/1، كفرراعي واشبال فحمة 3/صفر، اتحاد عرابة وفحمة ج 1/2، عقابا وجبع صفر/5، فريق الجلاد وفحمة أ 1/4،فحمة ب وكفراعي 2/صفر، قباطية وفحمة ب 1/3، اشبال فحمة وجبع 1/3،فوز اداري لاتحاد عرابة على فريق الجلاد 3 صفر بسبب انسحاب الاخير،كفرراعي وعقابا 1/2قباطية وفحمة أ 2/3،فحمة ب واشبال فحمة 2/صفر،جبع وكفرراعي 1/صفر، اتحاد عرابة وقباطية 1/2 اشبال فحمة وعقابا 1/2.

الدور الثاني والنهائي

تأهلت سبعة فرق وهي فحمة أ وفحمة ج وقباطية عن المجموعة الأولى، وفحمة ب وجبع وكفراعي عن المجموعة الثانية وعقابا كأفضل رابع، وقد أقصى فحمة أ فريق كفراعي بالنتيجة 2/1، كما خسر جبع امام فحمة ب بالنتيجة 1/صفر، في حين تمكن قباطية من إخراج فحمة ج بنتيجة 3/صفر، وتمكن فريق فحمة أ من التأهل عبر شقيقه فحمة ب بعد أن فاز عليه بهدف مقابل لا شيء

وقد حصد المركز الثالث فريق فحمة ب بعد أن فاز على عقابا الذي خسر أمام قباطية 2/صفر، وكان اللقاء الختامي بين فحمة أ وقباطية وابتسم للفريق المنظم بثلاثة أهداف نظيفة.

التكريم

وبعد اختتام البطولة بنجاح، قامت الشخصيات الاعتبارية الحاضرة للبطولة بتكريم الفائزين على النحو التالي: شهادات تقدير لكل من رئيس مجلس قروي فحمة محمد نواصرة على دعمه ورعايته للبطولة ، وأمين سر فتح موقع فحمة حمدان نواصرة وأمين سر فتح / إقليم جنين الدكتور نور أبو الرب ومدرسة فحمة الثانوية للبنين والإعلامي الرياضي عصري فياض والمصمم خالد نواصرة كما تم تقديم كأس تكريمي لمركز شرطة عرابة تسلمه الملازم مجاهد سمارة.

كما نال فريق فحمة ا كأس المركز الأول وميداليات وفريق نادي عرابة كأس وميداليات وفريق فحمة ب كأس وميداليات لاحتلاله المركز الثالث، كما كان كأس أفضل لاعب في البطولة من نصيب أيمن كميل / فريق قباطية وأفضل حارس احمد أديب نواصرة من نادي فحمة و وهداف البطولة أمير نواصرة من نادي فحمة أيضا بواقع 8 أهداف وكأس الفريق المثالي لنادي جبع.

وقد اشرف على البطولة اللجنة الفنية المكونة من رئيس النادي نسيم نواصرة ويوسف مراعبة أبو شاهين وجواد مراعبة وعلي نواصرة، في حين قاد المباريات لجنة الحكام المكونة من إبراهيم نواصرة وحمزة مراعبة وفراس مراعبة ويوسف نواصرة ويوسف أبو شاهين.