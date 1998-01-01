صفقة تبادل بين خدمات رفح والقادسية

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن إبرام صفقة تبادلية بين ناديي خدمات رفح والقادسية, استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في قطاع غزة.

وقالت التقارير إن الحارس محمود الجزار واللاعب محمود شيخ العيد سينضمان لصفوف خدمات رفح, مقابل السماح لخمسة لاعبين من الأخير بالانتقال للقادسية, في إطار صفقة تبادلية مدتها موسم واحد.

وأوضحت التقارير أن الخماسي هم الحارس جابر أبو خاطر, واللاعبين أمجد النبعات, وأحمد أبو كوش, إلى جانب تجديد إعارة محمد عواجة, بالإضافة لممدوح لباد, الموقوف من إدارة خدمات رفح 3 سنوات, بانتظار الكشف عن مصيره النهائي.

يشار إلى أن خدمات رفح أنهى الموسم المنصرم في وصافة دوري الممتازة, بينما احتل القادسية المركز الحادي وقبل الأخير ليهبط للأولى.