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فتح تدعو الحكومات الأوروبية لتطبيق دعوات مقاطعة إسرائيل عسكريا

السبت 28 يوليو 2018 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ثمنت حركة "فتح" دعوة المدن الإيطالية حكومات الاتحاد الأوروبي لتطبيق المقاطعة العسكرية على إسرائيل، ردا على تنصل الاخيرة من الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التزاما بما جاء في بيان بلديات إيطالية كبرى.

وأوضحت حركة فتح في بيان للمتحدث باسمها في أوروبا جمال نزال، إن دعوات المدن الإيطالية طالبت الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي، بوقف أو تعليق التجارة العسكرية مع إسرائيل، داعية المجتمع الدولي لمحاسبتها.

وقالت الحركة إن دعوة المدن الإيطالية الآن لرد أوروبي على السياسات الإسرائيلية الخطيرة يكتسب أهمية متميزة في هذا الوقت بالذات، نظرا لما ترتكبه إسرائيل من أعمال في الخان الأحمر تأتي في إطار سياسة عنصرية هدفها التوسع الاستيطاني لغرض القضاء على فرص قيام دولة فلسطينية.

واعتبرت حركة فتح أن خطوة المدن الإيطالية تعتبر مثالا على الخطوات العملية التي يتوجب اتخاذها في أدنى صور الردود المقبولة، كرد على سياسة إسرائيل المحكومة من أكثر حكومات العالم تطرفا واستعداء للسلام.

#الاحتلال #حركة فتح

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