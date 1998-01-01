تم الاتفاق .. بونوتشي يعود إلى يوفنتوس خلال أيام

وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإيطالية صباح اليوم السبت، أن نادي يوفنتوس اتفق مع نظيره ميلان على استعادة مدافع ليوناردو بونوتشي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن ليوناردو بونوتشي رفض استكمال مشواره مع ميلان التي بدأت الصيف الماضي من أجل العودة مجدداً إلى صفوف يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة الايطالية أن المشاكل التي وقع فيها ميلان مؤخراً هى التي دفعت الطرفين إلى الانفصال، بونوتشي من أجل العودة لنادي السابق وميلان من أجل الاستفادة مادياً.

وذكرت أن يوفنتوس قدم مدافعه الجديد كالدارا كجزء من صفقة التعاقد مع ليوناردو بونوتشي الأمر الذي شجع نادي ميلان أكثر للموافقة على إتمام هذه الصفقة.

ورحل ليوناردو بونوتشي عن صفوف يوفنتوس في الصيف الماضي بعد مشاكل واجهته مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للسيدة العجوز.