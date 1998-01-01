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الحية : فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك

السبت 28 يوليو 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية : فتح تراوح مكانها في ملف المصالحة ولا نعرف ما دوافعها في ذلك



غزة / سما /

 أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركة فتح، ما زالت تراوح مكانها في التعامل مع ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال الحية، في تصريحات نشرتها صحيفة " فلسطين المحلية " إنه "حتى الآن تحاول حركة فتح كسب الوقت في مسألة المصالحة، ولا تدري حركة حماس ما هي الدوافع وراء ذلك"، مؤكدًا أن المصالحة مطلب استراتيجي وطني، ويجب الاستجابة له دون مراوغة أو التفاف، نظراً لأهميته.
وتعقيباً على اللقاءات التي يجريها مسؤولون أمميون بغزة، أوضح الحية، أن حماس ترحب بأي تحرك من شأنه أن يكف العدوان عن الشعب الفلسطيني، ويلجم الاحتلال، وينهي الحصار عن غزة.
وأضاف: في حال عرض مقترح على الشعب الفلسطيني وفصائله يحقق هذين الهدفين، فإن حماس ستكون إيجابية في التعامل معه، نافيًا في الوقت ذاته، وجود أي مقترحات تحقق الشرطين حتى الآن.

#الحية #المصالحة #فتح

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