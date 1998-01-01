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لا تنازلات من تشيلسي لريال مدريد حول هازارد

السبت 28 يوليو 2018 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا تنازلات من تشيلسي لريال مدريد حول هازارد



وكالات / سما /

رفض نادي تشيلسي الإنجليزي التراجع عن السعر المطلوب لبيع لاعبه إدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني حسبما ذكرت تقارير صحفية بريطانية بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن تشيلسي أخبر ريال مدريد أنه سيتعين عليه دفع مبلغ مالي قياسي في حال كان ينوي الحصول على خدمات الجناح الدولي البلجيكي في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشارت هذه المصادر أن فريق البلوز يريد الحصول على مبلغ مالي ضخم بقيمة 200 مليون جنيه استرليني للموافقة على بيع إدين هازارد ، بجانب موافقة نادي ريال مدريد على كافة شروط عقده.

ويحرص ريال مدريد على تعويض مشجعيه بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس ، فيما يعتقد مسؤولو الفريق الملكي أن إدين هازارد هو الخيار الأمثل لتعزيز خط الهجوم.

ولا يزال لدى هازارد عامين في عقده الحالي مع تشيلسي ، لكنه رفض في الآونة الأخيرة التوقيع على تجديد العقد الذي تبلغ قيمته المالية نحو 300،000 جنيه استرليني في الأسبوع الواحد.

 

وفي حال وافق ريال مدريد على طلبات تشيلسي ، فإنه سيحطم الرقم القياسي الذي سجله نادي باريس سان جيرمان ، والذي بلغ 198 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم البرازيلي نيمار في الصيف الماضي.

#تشيلسي #هازارد

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