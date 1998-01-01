تشيلسي يتوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد بخصوص ويليان

وكالات / سما /

توصل تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع مانشستر يونايتد بشأن بيع اللاعب ويليان بورجس دا سيلفا حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم السبت.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن نادي مانشستر يونايتد تمكن من الحصول على خدمات لاعب خط الوسط الدولي البرازيلي بعد الاغراءات المالية والرياضية التي عرضها عليه.

وأشارت هذه المصادر أن تشيلسي وافق على بيع ويليان بعد الضغوط التي مارسها اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية ، بجانب حاجة النادي إلى الأموال من أجل ابرام صفقات جديدة.

وأبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ الصيف الماضي رغبته بالتعاقد مع ويليان البالغ من العمر 29 عاماً ، على الرغم من أن اللاعب البرازيلي حصل على عروض عديدة من برشلونة.

وأفادت هذه المعلومات أن تشيلسي قبل عرضاً بقيمة 75 مليون يورو من مانشستر يونايتد لبيع ويليان ، على أن يتم الإعلان الرسمي عن اتمام هذه الصفقة خلال الأيام أو الساعات القادمة.