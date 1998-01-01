إيفرتون يحسم صفقة لوكاس ديني ويتفاوض على ضم ييري مينا

وكالات / سما /

توصل برشلونة اليوم السبت إلى اتفاق مع إيفرتون الإنجليزي بشأن بيع المدافع لوكاس ديني في سوق الانتقالات الصيفية حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة سيحصل على 20 مليون يورو من هذه الصفقة بالإضافة إلى المتغييرات على حسب أداء اللاعب الفرنسي في الموسم المقبل.

وأشارت هذه المصادر أن أحد أسباب عدم إعلان هذه الصفقة هو أن إيفرتون ينوي أيضاً الحصول على المدافع ييري مينا ، ولهذا سيتم التفاوض على ضم اللاعب الكولومبي بشكل متوازٍ.

وأكدت الصحيفة أن لوكاس ديني أبلغ بعض زملائه في نادي برشلونة أن مستقبله سيكون في إيفرتون وأنه قد لا يلعب المباراة الودية المقررة فجر يوم الأحد أمام توتنهام في الولايات المتحدة.

وانضم لوكاس ديني إلى برشلونة قبل موسمين قادماً من روما الإيطالي ، لكنه لم يتمكن من الانصهار بشكل كامل مع فلسفة البرسا من جهة ، واحتكار مركز الظهير الأيسر لصالح جوردي ألبا من جهة أخرى.