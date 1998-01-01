تشييع جثامين شهداء غزة

غزة / سما /

شيعت جماهير غفيرة، اليوم السبت، جثامين الشهداء الثلاثة الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة أمس خلال مشاركتهم في مسيرات العودة الأسبوعية.

وانطلقت مواكب التشييع من عدة مستشفيات باتجاه منازل الشهداء الثلاثة لإلقاء نظرة الوداع عليهم، قبل أن يتم أداء صلاة الجنازة عليهم ومواراتهم في مقابر الشهداء.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورايات التنظيمات المختلفة، وسط دعوات للمقاومة بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المتظاهرين المدنيين السلميين على الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد كل من غازي أبو مصطفى (43 عاما) والفتيين "مجدي السطري" (12 عاما)، و"مؤمن الهمص" (17 عاما).