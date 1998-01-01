محافظ غزة يلتقي وفدا من ائتلاف الشباب العربي بفلسطين

غزة / سما /

التقى الوزير ابراهيم ابو النجا محافظ غزة وفدا من ائتلاف الشباب العربي بفلسطين برئاسة المهندس عيد شراب وكوادر الائتلاف بقطاع غزة.

ورحب الوزير ابو النجا بفكرة الائتلاف والتي تأتي دعما للشباب العربي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها وخاصة في فلسطين بفعل الاحتلال والحصار.

واضاف ان البحث عن اطار شبابي عربي شيء مهم ولكن لن يكون الطريق سهلا لأن قضايا الشباب كثيرة وهي مهمة صعبة جدا، موجها التحية الى القائمين على هذه الفكرة.

ودعا محافظ غزة كوادر الائتلاف الى العمل على مأسسة هذا الاطار الشبابي من خلال الحصول على التراخيص اللازمة والتوطئة لعقد مؤتمر عام للشباب كافة من جميع الدول العربية المشاركة ينبثق عنه نظام اساسي يحدد طبيعة عملهم ويسهل امورهم.

من جانبه وضع المهندس عيد شراب السيد المحافظ في صورة فكرة الائتلاف والتي نبعت في جمهورية مصر العربية من خلال مؤسسه الاستاذ عمرو عمارة وانطلقت في عدد كبير من الدول العربية.

واضاف شراب ان قادة الائتلاف بمصر التقوا مع سعادة السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بمصر، وقدموا له فكرة عامة عن هذا الائتلاف الذي يعنى بقضايا وهموم الشباب بشكل مستقل بعيدا عن اية احزاب او تنظيمات سياسية.

وأشار الى ان الاستاذ عمرو عمارة مؤسس الائتلاف بإرسال رسالة الى دولة رئس وزراء دولة فلسطين الدكتور رامي الحمدالله حول الائتلاف واطلاعه على أهدافه ومبادئه لما يخدم المصلحة العامة للامة العربية.