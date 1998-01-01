"الإحصاء" يعلن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري خلال الشهر الماضي

رام الله / سما /

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن كلا من مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية، ومؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية، ومؤشر أسعار تكاليف الطرق، والمؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه، والمؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المجاري، قد شهدت ارتفاعا في الاسعار، فيما سجل مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضا طفيفا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأوضح الجهاز في تقرير صدر، اليوم السبت، ان أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.93 مقارنة بـ105.89 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.07%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضا مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية، ارتفاعا طفيفا نسبته 0.03% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.83 مقارنة بـ105.80 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا طفيفا نسبته 0.05%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.19%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

واشار التقرير الى ان أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية، سجلت انخفاضا طفيفا مقداره 0.07% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 105.61 مقارنة بـ105.68 خلال شهر أيار 2018 (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.23%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضا طفيفا مقداره 0.06%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا طفيفا مقداره 0.04% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

ولفت التقرير الى ان أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية، سجلت ارتفاعا نسبته 1.25% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 111.11 مقارنة بـــ109.74 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 2.02%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.26%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.57%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.14% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بالشهر السابق.

وبين التقرير ان المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية، قد سجل ارتفاعاً نسبته 0.41% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف شبكات المياه إلى 114.31 مقارنة بـــ113.84 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.55%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.10 مقارنة بـــــ115.46 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.37 مقارنة بــــ110.26 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية، ارتفاعا نسبته 0.35% خلال شهر حزيران 2018 مقارنة بشهر أيار 2018، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.77 مقارنة بـــــ 109.38 خلال شهر أيار 2018 (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).