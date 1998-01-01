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مخرجة سعودية: سنتعامل مع السينمائيين الإسرائيليين ضمن قنوات رسمية للملكة

السبت 28 يوليو 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخرجة سعودية: سنتعامل مع السينمائيين الإسرائيليين ضمن قنوات رسمية للملكة



وكالات

قالت صحيفة يديعوت احرونوت أن المخرجة السعودية هيفاء المنصور عبرت عن سعادتها للتعامل مع السينمائيين الاسرائيليين.

وقالت المنصور خلال مقابلة مع الصحيفة، إنّها "لا تعارض التعاون مع سينمائيين إسرائيليين ولا تستبعد أن يحدث هذا التعاون مستقبلاً"، مستدركة بالقول إنّها تعمل فقط ضمن القنوات الرسمية التي تسمح بها الحكومة السعودية.

ورداً على سؤال للصحيفة، حول ما إذا كانت المملكة تتطلع لتطوير العلاقات مع إسرائيل، أوضحت المنصور "السعودية تقدم على القرارات الصحيحة في كل ما يتعلق بجيرانها، وهي تتبنى حالياً نهجاً ليبرالياً في سياساتها تجاه الشرق الأوسط، فنظام الحكم في الرياض لم يعد يؤيد التنظيمات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، وهذا رائع، لأنّه يظهر للجميع أنّ السعودية تتحرّك في الاتجاه الصحيح".

وكشفت، "يديعوت أحرنوت"، أنّ الممثلين السعوديين والإسرائيليين المشاركين في مهرجان "كان" السينمائي، والذي أُقيم من 8 إلى 19 مايو/أيار الماضي، في مدينة كان الفرنسية، قاموا بتبادل زيارة لكل من الجناح السعودي والإسرائيلي في المعرض، مشيرة إلى أنّ مسافة عدة أمتار فصلت بين الجناحين.

#مخرجة سعودية #السينمائيين الإسرائيليين

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