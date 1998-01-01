جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم

السبت 28 يوليو 2018 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم



القاهرة / وكالات /

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للحكم بإعدامهم.

ومن بين المحال أوراقهم إلى المفتي، وفقا لوسائل إعلام محلية: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي، و67 آخرون، (44 حضوريا و31 غيابيا). 

ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية. 

وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم على باقي المعتقلين في القضية وعددهم 739.

ووجهت النيابة للمعتقلين، اتهامات عديدة، منها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في ميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).


وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.

ومن أبرز المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا مخلي سبيله) بالقضية حضوريا المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، محمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان.

ومن أبرز المتهمين غيابيًا، عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية الإسلامي وجدي غنيم.

#الاخوان #اعدام

أخبار ذات صلة

امير اردني

إحالة أمراء أردنيين للتقاعد من الجيش.. ماذا قال لهم الملك؟

16ipj17

إسرائيل تحدد أهدافا إيرانية في العراق تمهيدا لضربها

إحالة نائب المراقب العام للإخوان فى الأردن إلى محكمة أمن الدولة

وزراء خارجية دول الخليج يعقدون اجتماعا تكميليا تمهيدا للقمة الـ 34

المناوي مديرا عاما لتلفزيون “الغد العربي” تمهيدا لـ”تسخين اعلامي”

دعاة سعوديون يعتزلون تويتر

صور: دعاة سعوديون يعتزلون تويتر هل تم منعهم من الكلام تمهيدا للتطبيع مع اسرائيل ؟

الأكثر قراءة اليوم

وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

رحيل الفنانة المصرية هياتم

ليبرمان يهدد: كلما دوت صافرات الانذار في اسرائيل ستدوي بشكل اقوى بغزة

الرئيس يجري فحوصات روتينية في المستشفى الاستشاري والنتائج جيدة

في انتظار الحرب...ماجد سعيد

غزة على شفا الحرب ... رجب أبو سرية

إحالة أوراق عدد من قيادات الإخوان في مصر إلى المفتي تمهيدا لاعدامهم

الأخبار الرئيسية

الموساد

الموساد .. اغتيالات إسرائيلية أغربها بمعجون الأسنان

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة

الشاب مؤمن فتحي الهمص (18 عاما)،

استشهاد شاب واصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

ليبرمان ونتنياهو

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

الشهيد غازي محمد ابو مصطفي

صور: شهيدان احدهما طفل ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "الشهداء الاطفال"