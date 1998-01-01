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الشرطة تضبط كمية من المخدرات في الخليل

السبت 28 يوليو 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

ضبطت الشرطة اليوم كمية من المواد المخدرة كانت بحوزة أحد الأشخاص داخل مركبتة في بلدة بني نعيم قضاء الخليل .       

  
 وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وخلال عمل دوريات مركز شرطة بني نعيم في الشارع العام لفحص المركبات , فقد تم إيقاف إحدى المركبات من أجل فحصها وبدى على سائقها الخوف والريبة وحاول الفرار من أمام الحاجز , إلا أن الشرطة تمكنت من السيطرة عليه " .

وأضاف البيان بانه وخلال تفتيش المركبة عثرت الشرطة بداخلها على كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن مادة الماريجوانا بلغت من الوزن 140 غرام , بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه المخدرات وإلقاء القبض على سائق المركبة وتحويله لشرطة مكافحة المخدرات , والذي افاد خلال سماع أقواله بحيازته هذه الكمية من المخدرات بقصد ترويجها .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على النيابة العامة المختصة حسب الأصول .

#الشرطة #المخدرات

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