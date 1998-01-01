المالكي: التصعيد الخطير ضد الأقصى يستدعي تفعيل المسار القانوني الدولي لأقصى درجاته

رام الله / سما /

صرح وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي ان اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، والعدوان الاثم على المصلين بالضرب والقنابل الغازية والصوتية مبيت ومخطط له بشكل مسبق ومتعمد، حيث اقتحمت مجموعات اليهود المتطرفين المسجد بحماية قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة بأعداد كبيرة للقيام بما قاموا به من قمع وانتهاكات واساءة وفاشية احتلالية بطابعها الديني، وبمدلولاتها المعروفة للأطراف كافة.

وأضاف الوزير د. رياض المالكي تعتقد سلطات الاحتلال انها تمتلك من الدعم والحماية ما يحفزها على تنفيذ هذه الاقتحامات الاستفزازية والانتهاكات الجسيمة، ولديها ما يكفي من الغطاء السياسي الأمريكي لتصعيد استهدافها العنيف لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

أوضح الوزير د. المالكي ان كافة تحذيراتنا ودعواتنا ومطالباتنا بالتدخل الدولي لم تنجح، بما يعكس جبن العالم وخوفه من الترهيب الامريكي ومن الابتزاز الإسرائيلي بحجة (اللاسامية)، وعليه لم يبقى امامنا الا تفعيل المسار القانوني لأقصى درجاته حتى يتم وضع الأمور في نصابها، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.