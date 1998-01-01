الأطر الصحفية تجدد دعوتها لمقاطعة مؤتمرات مدير عمليات "الأونروا" في غزة

غزة / سما /

جددت الاطر الصحفية في قطاع غزة اليوم السبت، دعوتها لوسائل الإعلام والصحفيين كافة لمقاطعة أخبار الأونروا، وأي مؤتمر صحفي يعمل على الترتيب له مكتب مدير عملياتها في القطاع، ماثياس شمالي، وذلك رفضاً لقراراته الجائرة بحق الموظفين وفصل 1000 منهم في غزة.

وأكدت الأطر في بيانٍ صحفي، على أن المطلوب من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التركيز على الكارثة التي تتسبب بها تقليصات وكالة الغوث على العائلات الفلسطينية في قطاع غزة وعموم اللاجئين في المناطق الخمسة بحجة الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا.

وشّددت، على أن قطاع غزة مُستهدفٌ بشكل فاضح بقرارات إدارة الوكالة المجحفة، وتُفتعل فيه الأزمات لتمرير صفقات مشبوهة تهدف شطب حقوق اللاجئين، بخلاف الهدف الذي أُنشئت من أجله هذه الوكالة.